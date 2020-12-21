Майбутніх офіцерів ДШВ і морської піхоти вчать викидати ворога з окупованого узбережжя

Курсанти 4-го курсу факультету підготовки спеціалістів ДШВ та морської піхоти Військової академії (м. Одеса) після здійснення нетривалого морського переходу на десантному кораблі «Юрій Олефіренко» і десантному катері «Сватове» провели десантування у складі тактичної групи на необладнане морське узбережжя в районі пункту базування Очаків, яке за легендою навчань перебувало під контролем противника.

Після запеклого бойового зіткнення з ворожим авангардом вони захопили плацдарм на узбережжі. Під час бою морпіхи, застосовуючи штатні вогневі засоби, а також приданий БТР-4, обладнаний бойовим модулем, знищили вогневі позиції ворога на панівних висотах і захопили пункт висадки та центр управління противника. Тактична мобільна група утримувала плацдарм до підходу основних сил і провела розмінування проходів для бойової техніки.

На другому етапі навчань морські піхотинці організували оборону та охорону об’єктів у пункті базування та морських комунікацій, знищили диверсійну групу умовного противника, яка намагалася зайти в тил нашої оборони.

Під час навчань, зокрема морського переходу, курсанти відпрацювали практичні дії з боротьби за живучість корабля, мінно-вибухової та інженерної підготовки, а також здійснили завантаження і вивантаження техніки на причальну стінку. Навчанням передувала тривала теоретична підготовка, а також практичні заняття на тренажерах і водіння бойових машин на полігоні академії.

Фото зі сторінки факультету ДШВ та морської піхоти Військової академії (м. Одеса)