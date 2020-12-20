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Українця визнали найкращим у світі весільним фотографом 2020 року

Дата: 20.12.2020
Автор:

Володарем міжнародної премії Golden Heart Awards (IGHA) став фотомайстер із Рівного Тарас Терлецький.

“Оце так поворот! Став найкращим весільним фотографом світу 2020 за версією Ighawards. Дуже щасливий і дуже пишаюся. Велика подяка тим, хто вірить у мене. Далі – нові вершини, далі – прославляти Україну”, – радісно прокоментував подію у Фейсбуці Тарас Терлецький.

 

 

Довідка

Міжнародна премія Golden Heart Awards (IGHA) створена професіоналами весільної індустрії як для фотографії, так і для кіномистецтва. Журі щороку відбирає найкращих фотографів та режисерів, які фіксують ці визначні події.

Усі фото – зі сторінки Тараса Терлецького у Facebook

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