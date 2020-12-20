Українця визнали найкращим у світі весільним фотографом 2020 року

Володарем міжнародної премії Golden Heart Awards (IGHA) став фотомайстер із Рівного Тарас Терлецький.

“Оце так поворот! Став найкращим весільним фотографом світу 2020 за версією Ighawards. Дуже щасливий і дуже пишаюся. Велика подяка тим, хто вірить у мене. Далі – нові вершини, далі – прославляти Україну”, – радісно прокоментував подію у Фейсбуці Тарас Терлецький.

Довідка

Міжнародна премія Golden Heart Awards (IGHA) створена професіоналами весільної індустрії як для фотографії, так і для кіномистецтва. Журі щороку відбирає найкращих фотографів та режисерів, які фіксують ці визначні події.

Усі фото – зі сторінки Тараса Терлецького у Facebook