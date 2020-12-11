Укрпошта презентувала конверт, марку і листівку, присвячені мультфільму “Мавка. Лісова пісня”

Укрпошта спільно зі студією Animagrad (FILM.UA Group) 30 листопада представили поштовий випуск із героями мультфільму «Мавка. Лісова пісня», присвячений 150-річчю від дня народження Лесі Українки.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

На поштових марках зображені головні герої анімаційного фільму «Мавка. Лісова пісня», що створюється за мотивами класичної драми-феєрії Лесі Українки. Це Мавка, її коханий Лукаш, а також Жабокиць Квусь – магічне лісове створіння.

«Укрпошта через філателію продовжує популяризувати вітчизняні мультфільми. Раніше ми випустили знаки поштової оплати з героями «Викрадена принцеса: Руслан і Людмила». А результатом нинішньої співпраці з FILM.UA Group стали марки з героями мультфільму «Мавка. Лісова пісня». Ми знову і знову говоримо, що поштові марки – це сучасно. І вони можуть бути цікаві дітям завдяки таким яскравим і сучасним випускам. Упевнений, що ці марки стануть окрасою колекцій не тільки філателістів України, а й поціновувачів марок з інших країн», – зазначив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

Колекційний набір включає поштову марку, конверт «Перший день» і поштову картку. На конверті Мавка представлена​​в зимовому образі з Рисеням на руках, а в центрі композиції чарівна Верба – Серце Лісу. Штемпель спецпогашення виконаний у вигляді магічної руни Мавки, що символізує єдність чотирьох стихій.

«Наша команда пишається, що Мавка та герої її світу з’являться в ексклюзивному національному проєкті від Укрпошти, який приурочено до ювілею Лесі Українки. І ми раді долучитися святкування цієї визначної події та поширювати геніальні образи письменниці як нашою країною, так і всім світом», – підкреслює креативна продюсерка проєкту «Мавка. Лісова пісня» Анна Єлісєєва.

Поштову марку «Мавка. Лісова пісня», яка надрукована на самоклейкому папері, з 30 листопада можна придбати у відділеннях Укрпошти, у поштовому міні-маркеті, а також у FILM.UA Store. Тираж марок – 100 тисяч примірників, їх номінал – V (еквівалент 9 грн), що відповідає тарифу на відправку простої письмової кореспонденції вагою до 50 г по Україні.

Укрпошта і FILM.UA Group мають вже кілька спільних успішних проєктів. У 2017 р. введено в обіг поштову марку «Сторожова застава», у 2018 р. – «Викрадена принцеса: Руслан і Людмила», а у 2019 р. випущена марка з нагоди прем’єри українського історичного екшену «Захар Беркут».

Довідково:

«Мавка. Лісова пісня» – другий повнометражний мультфільм української студії Animagrad (FILM.UA Group), що створюється за мотивами п’єси Лесі Українки «Лісова пісня».

Разом із творчою групою мультфільму над впровадженням елементів українських міфів і традицій в анімаційний світ працювали експерти провідних етнографічних інституцій України: кафедри фольклористики Київського національного університету ім. Т. Шевченка, Музею ім. І. Гончара, Музею історії української моди. Для створення саундтреку до команди приєдналися музиканти етногурту «ДахаБраха».

Фахівці WWF Україна надають творцям фільму експертну підтримку в зображенні природи, в тому числі українських пралісів і диких тварин, занесених до Червоної Книги. Тому серед героїв мультфільму – Рисеня і його мама Рись. Вони є символами благодійної акції «Врятуємо рись!», яку започаткували творча команда мультфільму і його партнер Всесвітній фонд дикої природи WWF в Україні, щоб привернути увагу громадськості до вимираючого виду рисі в Україні та до проблем дикої природи в цілому.

Перший тизер мультфільму привернув увагу світової кіноспільноти на міжнародних фестивалях та кіноринках. Станом на листопад 2020 року в нього понад 30 млн ​​переглядів.

АТ «Укрпошта» – національний оператор поштового зв’язку України, який має ексклюзивне право на випуск та введення в обіг поштових марок, маркованих конвертів і карток. Близько 11 000 відділень забезпечує покриття 100% населених пунктів країни. Укрпошта надає понад 50 різних послуг у сфері поштового зв’язку, логістики, фінансів і торгівлі.

Студія Animagrad входить до складу FILM.UA Group і є одним з провідних анімаційних продакшенів у Східній Європі. Портфоліо студії включає успішні проєкти в технологіях 2D- і 3D-анімації. Серед них повнометражний мультфільм «Викрадена принцеса: Руслан і Людмила». Зараз студія виробляє і розробляє ряд повнометражних і серіальних анімаційних проєктів, розрахованих на міжнародний ринок, включаючи мультфільм «Мавка. Лісова пісня».