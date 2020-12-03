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США передадуть сучасне спорядження для водолазів ВМС України

Дата: 03.12.2020
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Наступного року в межах міжнародної військової допомоги партнери зі США передадуть ВМС України сучасні автоматизовані засоби протимінної безпеки, зокрема локатори бокового огляду, а також інше сучасне водолазне спорядження.Про це АрміяInform повідомив тимчасовий виконувач обов’язків начальника пошуково-рятувальної служби Командування ВМС ЗСУ капітан 2 рангу Леонід Бурлака.

 

За його словами, відповідне рішення вже ухвалене. “Загалом до комплекту поставки матеріально-технічної допомоги увійдуть безпілотні підводні апарати, локатори бокового огляду, ручні сонари, антимагнітне водолазне спорядження та інші сучасні інструменти й обладнання. Наприклад, безпілотні підводні апарати можуть працювати за спеціальним алгоритмом в автономному режимі та давати дуже чітку інформацію про рельєф та форму морського дна, а також виявляти будь-які підозрілі об’єкти та їхнє місцезнаходження. Принцип роботи – оперативно вирушити в заданий морський район, знайти міну чи інший вибухонебезпечний пристрій, записати всю актуальну інформацію на носії інформації та повернутися назад для її обробки й аналізу”, – повідомив офіцер.

Також наступного року в межах матеріально-технічної допомоги від США український флот має отримати водолазні барокамери стаціонарного, мобільного та контейнерного типів, сучасне водолазне спорядження замкнутого та напівзамкнутого типу дихання для забезпечення потреб спеціальних підрозділів ВМС, а також швидкохідні надувні човни.

Раніше США виділили Україні $4 млн на охорону морських кордонів.

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