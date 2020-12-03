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На міжнародний кінофестиваль в Австралії потраплять два українські фільми про війну: “Черкаси” і “Родинна справа”

Дата: 03.12.2020
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До секції повнометражних фільмів Міжнародного кінофестивалю Veterans Film Festival в Австралії відібрали воєнну драму “Черкаси” режисера Тимура Ященка та документальний фільм “Родинна справа” режисера Валерія Балаяна. 

Про це повідомляє пресслужба Держкіно.

Зазначається, що щорічний австралійський кінофестиваль Veterans Film Festival присвячений обміну історіями, які показують реальні чи уявні перспективи війни та її впливу на суспільство. Фестиваль зосереджується на останніх роботах ветеранів та кінематографістів, які досліджують різні точки зору на воєнні конфлікти, теми ветеранів та їхніх сімей. Цього року до офіційної програми Veterans Film Festival увійшло 8 повнометражних та 16 короткометражних стрічок з усього світу, вони змагатимуться за головну нагороду фестивалю – Red Poppy Award.

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