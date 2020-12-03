Десантно-штурмові підрозділи тренуються блискавично атакувати на бронемашинах “Козак-2″

На Житомирщині десантники відпрацювали бойову підготовку з застосуванням бронемашин «Козак-2».

Про це повідомляє Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

На загальновійськовому полігоні під Житомиром тривають заходи бойової підготовки підрозділів 95 окремої десантно-штурмової бригади Збройних сил України. В рамках занять, десантники провели бойові стрільби з великокаліберних кулеметів НСВ, встановлених на бронеавтомобілях, та відпрацювали водіння в умовах складної місцевості.

«Ми постійно нарощуємо свої бойові спроможності, вдосконалюючи як теоретичні, так і практичні знання, щоб вміло відреагувати на будь-які виклики», — відзначив керівник заняття.

Для довідки: «Козак-2» – український бронеавтомобіль виробництва НВО «Практика». Бронемашина серійно випускається з липня 2015 року. Спочатку ці бронемашини чудово зарекомендували у підрозділах Національної гвардії України та Державній прикордонній службі. У ЗСУ ці бронемашини почали постачати з 2017 року.