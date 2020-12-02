Втікаючи, ворог в паніці покинув бронежилети і боєприпаси: деталі зірваної спроби прориву проросійської ДРГ

Бронежилети з написами позивних «Худий», «Мартин» та «Григор», магазини з патронами до автоматів, протипіхотні міни і безпілотник російського виробництва. Це залишили біля українських позицій втікаючі бойовики угруповання «ДНР». Фото українські бійці показали Радіо Донбас.Реалії. Вони також кажуть, що ця спроба прориву – не перша за місяць.

Як повідомляв Штаб операції об’єднаних сил, 29 листопада підрозділ ЗСУ відбив атаку диверсійно-розвідувальної групи на Світлодарській дузі. Що там відбулось?

Російські гібридні сили атакували позиції 9-го батальйону 59-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ. За словами військових підрозділу, за останні декілька тижнів угруповання «ДНР» вже вп’яте намагається прорватися на позиції під Луганським.

«Крайній раз, – розповідає піхотинець підрозділу, – противник підійшов до нас буквально впритул. Ми вчасно помітили ту ДРГ, диверсійно-розвідувальну групу, і відбили її атаку. Тікаючи, бойовики залишили, зокрема, магазини з патронами, речмішки і декілька бронежилетів, на яких були вказані позивні – «Худий», «Мартин» та «Григор».

Крім особистих речей, підконтрольна Росії розвідгрупа, за свідченням військових ЗСУ, залишила поблизу позицій декілька МОН-50 – радянських протипіхотних мін, чиї забійні елементи при детонації розлітаються на відстань до 50 метрів. Ці міни заборонені Женевськими конвенціями.

Збили безпілотник

«Свій підхід, – продовжує військовий, – бойовики коригували за допомогою безпілотника «Гранат», який входить до комплексу російського виробництва «Навідник-2». Нам вдалося підбити ворожий безпілотник. Також ми встановили, що ДРГ рухалася зі сторони села Молочний, що поблизу Горлівки».

Армійці називають спроби прориву під Луганським «прощупуванням» – кажуть, підконтрольні Росії бойовики провокують, щоб потім звинуватити українських військових у порушенні домовленостей.