Бригада ЗСУ “Холодний Яр” тренується, враховуючи реалії сучасної війни

Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Як зазначено, у навчаннях з відбиття наступу брали військові 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр». Ротно-тактичну групу посилили взводом ЗУ 23-2, артилерійською батареєю, інженерно-саперним взводом. Додатково групу було посилено танковим взводом. У такому складі механізована бригада тренувалася приховано розміщуватися на місцевості, розгортати замаскований пункт управління командира батальйону і командно-спостережний пункт батальйону.

Потім військові перейшли до тренувань з відбиття наступу противника в оборонному бою.

«Особливу увагу ми приділили маскуванню. Адже технології озброєння дуже стрімко розвиваються. І, наприклад, досвід останніх бойових дій у Нагірному Карабасі показав як успішно у сучасних війнах використовують ударні безпілотники. Тому ми тренуємося приховувати техніку від повітряної розвідки й уникати її знищення за допомогою ударних БПЛА», – пояснив командир бригади Холодний Яр (93-тя механізована бригада) Дмитро Брижинський.