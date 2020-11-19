Визначено переможця конкурсу на кращий ескіз Великого Державного Герба

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Він уточнив, що ескіз переможця містить обов’язкові елементи для великого Державного герба, зокрема: герб Війська Запорізького, воїна-козака, лицаря з мушкетом та знак Княжої держави Володимира Великого, тобто малий Державний герб.

На брифінгу Ткаченко розповів, що журі отримало 125 робіт. З них до конкурсу допустили 112. Потім пройшло кілька турів голосування, в результаті яких визначили переможця.

Тепер Мінкультури укладе з Олексієм Коханом угоду, якою автор передасть авторські права на ескіз державі. Своєю чергою міністр юстиції Денис Малюська додав, що “далі буде підготовлено технічний опис та юридичні нюанси використання проєкту великого Державного герба”.

Ці напрацювання передадуть від Кабміну до Верховної Ради. Відтак народні депутати опрацюють і зареєструють відповідний законопроєкт. У результаті порядок використання, опис держсимволів, зокрема великого Державного герба, буде оформлений згідно з законом.

Тим часом, серед істориків і геральдистів вже розгорнулася дискусія щодо того, наскільки доречне розміщення зображення козака у гербі над зображенням Архангела Михаїла…