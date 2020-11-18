Українець здобув титул найсильнішої людини планети

Українець Олексій Новіков переміг на міжнародному турнірі з силової атлетики, який відбувся у місті Брейдентон, розташованому в американському штаті Флорида, та виборов титул найсильнішої людини планети, інформує “Радіо Свобода”.

Титул найсильнішої людини планети через 13 років після останньої перемоги Василя Вірастюка повернувся в Україну.

Про це повідомили на офіційній сторінці змагань “The World’s Strongest Man” у понеділок, 16 листопада.

«Знаковий момент у безпрецедентному році. Вітаємо Олексія Новікова», – йдеться у повідомленні.

У свою чергу, Олексій Новіков став другим українцем, який здобув цей титул. Раніше ним володів Василь Вірастюк, який двічі здобував перемогу на цих змаганнях — у 2004 та 2007 роках.

Друге та третє місце посіли Том Столтман із Великої Британії та Жан-Франсуа Карон із Канади.

Олексій Новіков також чотири рази здобував звання найсильнішої людини України.