Ювілейний Радіодиктант національної єдності буде ще масштабнішим, аніж зазвичай

9 листопада вдвадцяте на Суспільному відбудеться Радіодиктант національної єдності. Традиційна подія цьогоріч буде ще масштабнішою, ніж раніше. Транслюватимуть диктант на всіх платформах Суспільного мовника.

«Ми проводимо таку подію за традицією європейських суспільних мовників. Це наша велика традиція, тож обіцяємо аудиторії, що цьогоріч радіодиктант буде з більшим розмахом, ніж це було в попередні роки. Адже ми заручаємося масштабною підтримкою своїх колег — загальнонаціонального телеканалу UA: ПЕРШИЙ, регіональної теле- та радіомережі, а також цифрових платформ Суспільного», — зазначив член правління UA: Суспільне мовлення , відповідальний за платформу радіо, керівник проєкту «Радіодиктант» Дмитро Хоркін.

Планують і нововведення.

«Також анонсую, що тепер читати й писати текст буде не одна людина. Цього разу текст для диктанту писатиме відомий дитячий письменник, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка Іван Малкович, а читатиме популярна акторка з філігранною дикцією (яку ми відібрали на попередньому кастингу на UA: Українське радіо) — Римма Зюбіна. Тому готуйтеся вдвадцяте писати Радіодиктант національної єдності в такій чудовій компанії», — наголосив Дмитро Хоркін.

Окрім того, до методичної роботи над Радіодиктантом національної єдності долучиться Лариса Масенко — українська мовознавиця, докторка філологічних наук, професорка кафедри української мови Національного університету «Києво-Могилянська академія» і провідна наукова співробітниця Інституту української мови НАН України.

«Здебільшого це вчителі (а вони завжди орієнтуються на UA: Українське радіо), які запитують, чи буде традиційний радіодиктант. Адже карантинні обмеження, онлайн-освіта, усі втомилися й хочуть свята української мови. Ми не підведемо — зробимо подію масштабною і традиційно об’єднаємо всю Україну», — резюмував Дмитро Хоркін.

Нагадаємо, UA: Суспільне мовлення мовить на двох загальнонаціональних телеканалах UA: ПЕРШИЙ та UA: КУЛЬТУРА, трьох загальнонаціональних радіоканалах UA: Українське радіо, UA: Радіо Промінь та UA: Радіо Культура, а також на 24 регіональних теле- і радіоканалах. Має новинний сайт Суспільне Новини.

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