﻿

В Інтернеті жваво торгують… “грошима” Махна і Бандери

Дата: 30.09.2020
Автор:

Серія “Патріотичні банкноти”  – сувенірне видання від журналу “Нумізматика і фалеристика” – імітація грошових знаків (навіть водяні знаки мають) часів російського царату та СРСР, проте комуністичні вожді та імперські царі на них замінені портретаяном і гаслом “Воля або смерть!”, “Три червонца” – зі Степаном Бандерою і гаслом “Слава Україні! Героям слава!”, “100 рублей” – з портретом Симона Петлюри і написом “Україна – понад усе!”

Слід зазначити: з вищезазначених осіб лише Петлюра мав відношення до випуску справжніх грошей – карбованців і гривень Монетного двору УНР часів Директорії. Замінники грошей – так звані “бони” друкували бійці УПА в часи Шухевича і Бандери. Повстанська армія Махна, попри чутки про випуск власних грошей, насправді користувалася грошима часів царату і більшовицької влади – лише з саморобними “штампами” на них (кліше для штампів виготовлялися з сирої картоплі). Штампами махновці “збільшували номінал” купюр, додаючи нолики і залишали різноманітні написи – від серйозних, із зазначенням армійського підрозділу – до веселого “ГОП, КУМЕ, НЕ ЖУРИСЯ – В МАХНА ГРОШІ ЗАВЕЛИСЯ!”

Подібним шляхом прибутку на псевдогрошах пішли і творці нинішньої “сувенірки”. Сувенірні “гроші” приносять реальні гроші тим, хто їх вигадав: на сайті OLX ці “банкноти” вже продають по 60 гривень за штуку і за 200 грн “оптом”.

Олександр БРАВАДА

 

Поделиться в соц. сетях

Share to LiveJournal
Share to Odnoklassniki
﻿

Напишіть відгук

Свіжий випуск

Газета 'Козацький край' номер 3 від 29 грудня 2019

дружні сайти

ТМ “Еко-Ферма”

Музейно-етнографічний комплекс “Дикий Хутір”

Світовий Конґрес Українців

Млини України

Млини України

Туристична компанія “Від Краю – до Краю”

Від краю до краю

© 2011-‘2020’.Вільне Козацтво Холодного Яру