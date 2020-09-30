Нова книга розповість про отамана Холодного Яру Семена Неживого та інші таємниці історії…

Книга має 416 сторінок, іменний і географічний покажчики, багато ілюстрована, в тому числі й унікальними архівними документами. Малюнок обкладинки – художника з Черкас Дмитра Бур’яна.Видавничий дім “Українська культура” вже оголосив передпродаж видання до 10 жовтня (включно) за акційною ціною — 200 грн. Надалі роздрібна ціна видання складатиме — 250 грн. Завершення друку та розсилка передплачених примірників планується до свята Покрови – 14 жовтня.

«Семен Неживий – лицар Холодного Яру» — це довершена синтеза біографічних даних про одного з лідерів Коліївщини, його сподвижників і наступників, загальної історії центру повстання – Холодного Яру, оповіді про анексію православних парафій Правобережної України московською церквою, інформації про долю засуджених Київською губернською канцелярією повстанців на засланні, про «бунт сіроми» на Запорозькій Січі та повстання у Кліщинцях.