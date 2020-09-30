Інтригуючий анонс: розпочалася робота над продовженням гри “ВОЛЯ. Штурмовий загін”

Розпочались роботи над продовженням гри “ВОЛЯ. Штурмовий загін”.

Тепер до лав української команди долучиться загін Чорних запорожців на чолі з самим ясновельможним гетьманом Павлом Скоропадським. Також з’явиться новий ворог – примарна російська Біла гвардія…

Ця битва буде запекла – обіцяють творці патріотичної гри.

Вихід доповнення “ВОЛЯ: ШТУРМОВИЙ ЗАГІН 2″ – цілком зелажить від продажів оригінальної гри , яку можна замовити на офіційному сайті: https://thewill.com.ua/catalog/ Художник : Євгеній Тончилов