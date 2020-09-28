Спецназ українських ССО на американських гелікоптерах відпрацював операцію по ліквідації ватажків бойовиків

Підрозділ Сил спецоперацій ЗСУ вчився проводити операції з ліквідації ватажків незаконних збройних формувань.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Тренування проводилися в ході навчань Combined Resolve XIV, що проходять в Німеччині.
Двома гелікоптерами UH-60 «Black Hawk» та одним – CH-47 «Chinook» під прикриттям пари бойових вертольотів AH-64 «Apache» групи спецпризначенців висадилися поблизу табору бандформування.
«Часу на виконання завдання – лише 15 хвилин», – підкреслюють військові.
Після успішного виконання завдання військові швидко дісталися місць повітряної евакуації та оперативно залишили район.
Для довідки: Метою навчання Combined Resolve є практичні тренування та виконання завдань в багатонаціональному середовищі за стандартами та процедурами НАТО.
В навчаннях 2020 року беруть участь близько 3500 військовослужбовців збройних сил країн-членів НАТО та партнерів.