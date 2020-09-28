Спецназ українських ССО на американських гелікоптерах відпрацював операцію по ліквідації ватажків бойовиків

Підрозділ Сил спецоперацій ЗСУ вчився проводити операції з ліквідації ватажків незаконних збройних формувань.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Тренування проводилися в ході навчань Combined Resolve XIV, що проходять в Німеччині.

Підрозділ українських Сил спеціальних операцій отримав завдання ліквідувати ватажка незаконного збройного формування.

Двома гелікоптерами UH-60 «Black Hawk» та одним – CH-47 «Chinook» під прикриттям пари бойових вертольотів AH-64 «Apache» групи спецпризначенців висадилися поблизу табору бандформування.

«Часу на виконання завдання – лише 15 хвилин», – підкреслюють військові.

Зайшовши з двох сторін, спецпризначенці з боєм прорвалися до будівлі, де за даними розвідки перебував лідер бандитів.

Після успішного виконання завдання військові швидко дісталися місць повітряної евакуації та оперативно залишили район.

Нагадаємо, нещодавно на навчаннях Combined Resolve XIV український OPFOR «знищив» блок-пост противника, натомість українські ССО знищили зенітний ракетний комплекс противника.

Для довідки: Метою навчання Combined Resolve є практичні тренування та виконання завдань в багатонаціональному середовищі за стандартами та процедурами НАТО.

В навчаннях 2020 року беруть участь близько 3500 військовослужбовців збройних сил країн-членів НАТО та партнерів.