Музика як зброя: на концерті-візитівці України звучатиме музика кількох століть нашої нації

Запрошуємо на головну музичну подію року! 17 жовтня відбудеться концерт-візитівка України, що вмістить десять століть української музики:

архаїчні колядки, давні духовні напіви, перлини українського бароко, академічну музику Лисенка, Лятошинського, Барвінського, музику сучасних класиків – Скорика, Сильвестрова, Станковича, за участі гуртів:

Даха Браха, Хорея Козацька, Курбаси, Уляни Горбачевської, разом із Молодіжним симфонічним оркестром України під керівництвом Оксани Линів, чоловічим хором “Дударик”, Київським дівочим хором ім.М.Лисенка.

Особливий гість – автентична співачка з Полісся 84-річна Домініка Чекун.

Цей концерт має перезавантажити наші “музичні архіви” і зробити їх цікавими сучасному слухачеві, відкрити непізнану (чи відому лише вузькому колу спеціалістів) колосальну музичну спадщину України.

Ми мріємо, аби цей концерт став нашою “культурною армією” і продемонстрував світові велич української музики.

Ініціаторами проєкту є зірка світової класичної сцени, диригентка Оксана Линів і культурна менеджерка, письменниця Ярина Винницька.

Проєкт здійснюється за підтримки Українського культурного фонду.