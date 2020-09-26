Тяжкий для України день: у авіатрощі загинули 26 офіцерів і курсантів…

Увечері 25 вересня близько 20:50 неподалік міста Чугуїв у Харківській області розбився військовий транспортний літак Ан-26. На борту було 27 осіб, більшість з них — курсанти Харківського національного університету повітряних сил імені Івана Кожедуба.

Літак здійснював навчальний політ і розбився приблизно за два кілометри від аеродрому. Внаслідок авіакатастрофи загинули 25 осіб.

Літак розбився під час заходу на посадку. Рятувальники продовжують розбирати уламки літака. За попередніми даними, у літаку було 27 людей. Загинули 25 з них, пізніше у лікарні помер ще один тяжкопоранений.

Як повідомляють у МВС, на борту перебували військові льотчики та курсанти Харківського національного університету повітряних сил імені Івана Кожедуба. О 21:55 рятувальники загасили пожежу.

Упав військовий літак за два кілометри від військового аеродрому. За попередніми даними, курсанти проходили навчання, а сам літак належить до військової частини А4104.

Прокуратура відкрила провадження за статтею 416 (порушення правил польотів та підготовки до них, що спричинило катастрофу та тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

В Україні 26 вересня оголошене днем жалоби за загиблими у авіакатастрофі.

Голова Харківської обласної державної адміністрації Олексій Кучер зазначив, що за попередніми даними, пілот літака «Ан-26» повідомляв про відмову лівого двигуна перед авіакатастрофою.