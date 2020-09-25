Ракетні системи ЗСУ продемонстрували готовність топити ворожі кораблі…

У районі Кінбурнської коси ЗСУ відпрацювали управління зосередженим вогневим ударом по силах умовного противника.

Про це повідомляє інформаційне агентство «АрміяІнформ».

До навчально-бойової стрільби долучились ракетні системи залпового вогню «Вільха» і «Ураган». Відпрацьовувались завдання штурмовою та морською авіацією із використанням ударного БпАК Bayraktar.

Вогневий удар по противнику наноситься спільними силами. Відзначається, що усі цілі були вражені.

Нагадаємо, у межах навчань «Об’єднані зусилля — 2020» на полігоні було проведено також успішні випробування модернізованої ракети для комплексу «Вільха».

«Вільха» – це високоточні 300-мм реактивні боєприпаси, які перебувають на озброєнні підрозділів ракетних військ і артилерії Сухопутних військ ЗСУ. Цей засіб є основою могутності системи вогневого ураження українських артилеристів і стримуючим фактором у вогневому протистоянні з противником.

Також нагадаємо, вперше у масштабних навчаннях брав участь ракетний комплекс ВМС України «Нептун», який нещодавно пройшов успішні випробування.

За словами керівника тактико-спеціального навчання з окремими береговими ракетними дивізіонами капітана 1 рангу Олександра Шевченка, завданням, які відпрацьовував ракетний комплекс «Нептун» під час зосередженого вогневого удару, було саме імітація знищення надводного корабля противника.

«Але цей комплекс здатний наносити ураження й по наземних цілях, тому в межах навчань ми передбачали різні сценарії, відпрацьовували взаємодію між рухомим командним пунктом та пусковими установками», — додав Олександр Шевченко.