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Ракетні системи ЗСУ продемонстрували готовність топити ворожі кораблі…

Дата: 25.09.2020
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У районі Кінбурнської коси ЗСУ відпрацювали управління зосередженим вогневим ударом по силах умовного противника.

Про це повідомляє інформаційне агентство «АрміяІнформ».

До навчально-бойової стрільби долучились ракетні системи залпового вогню «Вільха» і «Ураган». Відпрацьовувались завдання штурмовою та морською авіацією із використанням ударного БпАК Bayraktar.

 Вогневий удар по противнику наноситься спільними силами. Відзначається, що усі цілі були вражені.

Нагадаємо, у межах навчань «Об’єднані зусилля — 2020» на полігоні було проведено також успішні випробування модернізованої ракети для комплексу «Вільха».

Також нагадаємо, вперше у масштабних навчаннях брав участь ракетний комплекс ВМС України «Нептун», який нещодавно пройшов успішні випробування.

 За словами керівника тактико-спеціального навчання з окремими береговими ракетними дивізіонами капітана 1 рангу Олександра Шевченка, завданням, які відпрацьовував ракетний комплекс «Нептун» під час зосередженого вогневого удару, було саме імітація знищення надводного корабля противника.

«Але цей комплекс здатний наносити ураження й по наземних цілях, тому в межах навчань ми передбачали різні сценарії, відпрацьовували взаємодію між рухомим командним пунктом та пусковими установками», — додав Олександр Шевченко.

 

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