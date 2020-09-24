Українські військові ліквідували на Донбасі два безпілотники бойовиків

Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

Сталося це в районі Водяного. Українські військові зафіксували прольоти двох безпілотних літальних апаратів типу «Квадрокоптер» і «Фантом-4».

У штабі зазначають, що засобами радіоелектронної боротьби безпілотники були подавлені, що унеможливило їх подальше застосування.

Порушень режиму тиші 23 вересня на всіх ділянках лінії розмежування зафіксовано не було, кажуть у штабі.

Водночас двоє українських військових підірвалися на невідомому пристрої біля селища Піски на Донеччині, їх госпіталізували.