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Українські військові ліквідували на Донбасі два безпілотники бойовиків

Дата: 24.09.2020
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У зоні бойових дій на Донбасі  23 вересня українські військові збили два безпілотники бойовиків, які попри домовленості перетнули лінію розмежування.

Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

Сталося це в районі Водяного. Українські військові зафіксували прольоти двох безпілотних літальних апаратів типу «Квадрокоптер» і «Фантом-4».

У штабі зазначають, що засобами радіоелектронної боротьби безпілотники були подавлені, що унеможливило їх подальше застосування.

Порушень режиму тиші 23 вересня на всіх ділянках лінії розмежування зафіксовано не було, кажуть у штабі.

Водночас двоє українських військових підірвалися на невідомому пристрої біля селища Піски на Донеччині, їх госпіталізували.

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