Тактична група ВМС ЗСУ після переходу Чорним морем “зачистила” узбережжя від умовного противника

Здійснивши перехід Чорним морем, корабельна тактична група ВМС ЗС України забезпечила висадку морського десанту на необладнану ділянку узбережжя, захоплену умовним противником.

Щоб виконати поставлене завдання, кораблі групи пройшли визначеним маршрутом, рейдовий тральщик «Генічеськ» провів їх через заміновану водну ділянку, після чого екіпажі відбили напад ворожих артилерійських катерів.

Перед десантуванням морської піхоти команди корабельної тактичної групи розвідали можливості противника на ділянці висадки морської піхоти, та, за допомогою штатного озброєння, знищили вогневі засоби ворога. В межах навчань Військово-Морські Сили також випробували ефективність застосування піхотних зразків озброєння з кораблів та суден по берегових цілях.

Зазначимо, що всі практичні дії морської піхоти здійснювали військовослужбовці строкової служби, навчені контрактниками та офіцерами, які здобули практичний досвід у боях на Сході України.

За результатами проведеної десантної операції, наші військовослужбовці зайняли панівну висоту та зуміли утримати берег від нападів умовного противника.