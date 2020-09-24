Отримавши переконливу перемогу у Страсбурзі, українка вийшла у чвертьфінал міжнародного турніру

Перша ракетка України Еліна Світоліна (№5 WTA) стартувала з перемоги на турнірі міжнародної серії в Страсбурзі.
У матчі другого кола українка в непростому поєдинку здолала Магду Лінетт з Польщі (№36 WTA).
Еліна Світоліна (Україна) – Магда Лінетт (Польща) – 7:6(0), 7:5
У цьому матчі ми побачили перемогу на характері. Еліна не виглядала на корті набагато сильнішою за суперницю, але зуміла в потрібні моменти додати і показати результат.
У першому сеті з Лінетт Еліна двічі вела з брейком, але не змогла втримати перевагу. Але на тай-брейку був односторонній рух, польська тенісистка трохи перенервувала, а Еліна свого не віддала.
У другому сеті Магда вела з двома брейками і здавалося, що третьої партії вже не уникнути. Але найкраща українська тенісистка показала різницю в класі, вигравши 6 з 7 останніх геймів.
Жеребкування основної сітки Відкритого чемпіонату Франції відбудеться ввечері в четвер, 24 вересня, а поки що можна зіграти кілька поєдинків у Страсбурзі.
В 1/4 фіналу Світоліна зіграє проти Жиль Тайхман зі Швейцарії (№54 WTA).