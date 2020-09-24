Отримавши переконливу перемогу у Страсбурзі, українка вийшла у чвертьфінал міжнародного турніру

У матчі другого кола українка в непростому поєдинку здолала Магду Лінетт з Польщі (№36 WTA).

Еліна Світоліна (Україна) – Магда Лінетт (Польща) – 7:6(0), 7:5

У цьому матчі ми побачили перемогу на характері. Еліна не виглядала на корті набагато сильнішою за суперницю, але зуміла в потрібні моменти додати і показати результат.

У першому сеті з Лінетт Еліна двічі вела з брейком, але не змогла втримати перевагу. Але на тай-брейку був односторонній рух, польська тенісистка трохи перенервувала, а Еліна свого не віддала.

У другому сеті Магда вела з двома брейками і здавалося, що третьої партії вже не уникнути. Але найкраща українська тенісистка показала різницю в класі, вигравши 6 з 7 останніх геймів.

Жеребкування основної сітки Відкритого чемпіонату Франції відбудеться ввечері в четвер, 24 вересня, а поки що можна зіграти кілька поєдинків у Страсбурзі.

В 1/4 фіналу Світоліна зіграє проти Жиль Тайхман зі Швейцарії (№54 WTA).