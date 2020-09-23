Вперше у 145-річній історії найпрестижнішого оперного фестивалю Німеччини його відкриє жінка. Українка!

Оксана Линів, яка народилася у Львові, відкриватиме Вагнерівський фестиваль у 2021 році новою постановкою “Летючого Голландця”. Вона стане першою жінкою-диригенткою в 145-літній історії Байройтського театру.
Оксана Линів родом з Бродів на Львівщині. Музичну освіту здобула в Львівському музучилищі імені Станіслава Людкевича та Львівській державній музичній академії імені Миколи Лисенка.
Українська диригентка працювала на сценах найбільших оперних театрів світу: Баварська державна опера, Берлінська державна опера, Gran Teatre del Liceu Barcelona, Theater an der Wien. З 2014 по 2017 рік працювала музичною асистенкою музичного директора Баварської державної опери Кирила Петренка. А потім стала головною диригенткою Опери та філармонійного оркестру в Граці, Австрія.
Байройтський оперний фестиваль був заснований у 1876 році у новозбудованому оперному театрі з унікальною акустикою, проектованому за власною ідеєю відомого німецького композитора Ріхарда Вагнера. Це ключова мистецька подія Німеччини, її традиційно щороку відкривають за участі канцлерки Німеччини Ангели Меркель.