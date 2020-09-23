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Вперше у 145-річній історії найпрестижнішого оперного фестивалю Німеччини його відкриє жінка. Українка!

Дата: 23.09.2020
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Оксана Линів, яка народилася у Львові, відкриватиме Вагнерівський фестиваль у 2021 році новою постановкою “Летючого Голландця”.  Вона стане першою жінкою-диригенткою в 145-літній історії Байройтського театру. 

 Те, що у Байроті вперше диригуватиме жінка стало відомо ще минулого року і це вже було скандалом в світі опери, але ім’я керівниця фестивалю Катріна Вагнер тримала в таємниці дотепер. 21 вересня офіційно оголосили, що нею стала українка Оксана Линів.

Оксана Линів родом з Бродів на Львівщині. Музичну освіту здобула в Львівському музучилищі імені Станіслава Людкевича та Львівській державній музичній академії імені Миколи Лисенка.

Українська диригентка працювала на сценах найбільших оперних театрів світу: Баварська державна опера, Берлінська державна опера, Gran Teatre del Liceu Barcelona, Theater an der Wien. З 2014 по 2017 рік працювала музичною асистенкою музичного директора Баварської державної опери Кирила Петренка. А потім стала головною диригенткою Опери та філармонійного оркестру в Граці, Австрія.

Байройтський оперний фестиваль був заснований у 1876 році у новозбудованому оперному театрі з унікальною акустикою, проектованому за власною ідеєю відомого німецького композитора Ріхарда Вагнера. Це ключова мистецька подія Німеччини, її традиційно щороку відкривають за участі канцлерки Німеччини Ангели Меркель.

Українська правда. Життя

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