Українську молодь Кіпру запрошують на квест “Козацькими шляхами”

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на сторінку заходу в Фейсбуці.

«”Козацькими шляхами” – український пластовий захід для дітей та юнацтва. Ця пізнавально-розважальна подія на Кіпрі відбудеться вперше! І це стане святковим відкриттям занять пластового гуртка на 2020-2021 навчальний рік», – йдеться в анонсі.



У програмі заходу – презентація-вікторина про козацтво, цікавий квест для учасників від 6 до 16 років, ігрова зона для дошкільнят з малюванням українських символів, «посвята» в козачата та частування козацьким кулішем.

Організатори подякували Посольству України в Республіці Кіпр за фінансову та інформаційну підтримку події.

Як повідомляється, участь у квесті безкоштовна. Реєстрація обовʼязкова за посиланням: https://forms.gle/Ux9iuo95uwqNxbDE9 або за тел: 99 058118, контактна особа Лілія.

Детальнішу інформацію про захід можна дізнатися за посиланням.