Зачистити лісостеп і звільнити міста: українські і британські десантники відточують спільне ведення бою

Українські та британські воїни-десантники активно готуються до навчання «Об’єднані зусилля — 2020». Зокрема, військовослужбовці двох країн вже відпрацювали спільні тактичні дії підрозділів у лісостеповій зоні та умовах урбанізованої місцевості.

Про це повідомили в пресслужбі Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Зазначається, що маневри тривають на одному із полігонів Миколаївщини.

«У польових умовах воїни-десантники Великої Британії та України зміцнюють взаємодію під час комплексу заходів бойової підготовки. Зокрема вогневої, тактичної, повітрянодесантної, інженерної підготовки, тактичної медицини, водінні бойових машин тощо», — йдеться в повідомленні.

За словами командувача Десантно-штурмових військ ЗС України генерал-лейтенанта Євгена Мойсюка, у пріоритеті підготовки — максимальна взаємосумісність сил та засобів підрозділів обох країн, що є необхідним для подальших спільних дій під час практичних етапів навчання.

Першого дня для британських та українських військовослужбовців був організований показ озброєння та бойової техніки, які знаходяться на озброєнні в Збройних силах Великої Британії та Десантно-штурмових військах Збройних Сил України.

Після цього воїни-десантники Великої Британії більш детально ознайомилися з можливостями зброї Десантно-штурмових військ, виконавши різні вправи стрільби з автоматів, автоматичних пістолетів, великокаліберних кулеметів, а також озброєння бойових машин.

Окрім цього, були відпрацьовані спільні тактичні дії британських та українських десантних підрозділів в лісостеповій зоні та умовах урбанізованої місцевості.