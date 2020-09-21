“Об’єднані зусилля 2020″: українські і союзні війська готові нанести спільний вогневий удар

У рамках завершального етапу підготовки до стратегічних навчань «Об’єднані зусилля 2020» військові частини Оперативного командування «Південь» провели серію тренувань.

— Усі війська знаходяться у визначених районах, основний командний пункт до роботи готовий, проведено ряд роздільних штабних тренувань, — розповів Командувач військ Оперативного командування «Південь» генерал-майор Ігор Палагнюк. — Наразі триває командно-штабне тренування з оперативним угрупованням військ, під час якого завершиться підготовка до виконання практичних дій з нанесення зосередженого вогневого удару.

Під час тренувань було перевірено злагодженість дій військ, виконано нормативи з розгортання техніки та підготовки розрахунків до ведення вогню. Одним із важливих елементів тренувань стало відпрацювання спільних маневрів та зміни позицій підрозділами після нанесення вогневого удару.

У ході навчань проводитиметься масштабне застосування частин та підрозділів ракетних військ і артилерії в комплексі з авіацією Повітряних Сил та зенітними ракетними військами.

Слід зауважити, що під час проведення активної фази стратегічних навчань «Об’єднані зусилля 2020» велику увагу приділятимуть також й питанням безпеки. Для недопущення виникнення пожеж постійно чергуватимуть пожежні розрахунки, а безпілотні літальні апарати проводитимуть моніторинговий обліт полігона після ракетних стрільб.

Також варто зазначити, що участь у навчаннях братимуть представники інших структур, з якими налагоджено співпрацю та взаємодію.