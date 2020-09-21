“Об’єднані зусилля 2020″: українські і союзні війська готові нанести спільний вогневий удар

У рамках завершального етапу підготовки до стратегічних навчань «Об’єднані зусилля 2020» військові частини Оперативного командування «Південь» провели серію тренувань.
— Усі війська знаходяться у визначених районах, основний командний пункт до роботи готовий, проведено ряд роздільних штабних тренувань, — розповів Командувач військ Оперативного командування «Південь» генерал-майор Ігор Палагнюк. — Наразі триває командно-штабне тренування з оперативним угрупованням військ, під час якого завершиться підготовка до виконання практичних дій з нанесення зосередженого вогневого удару.
Під час тренувань було перевірено злагодженість дій військ, виконано нормативи з розгортання техніки та підготовки розрахунків до ведення вогню. Одним із важливих елементів тренувань стало відпрацювання спільних маневрів та зміни позицій підрозділами після нанесення вогневого удару.
Слід зауважити, що під час проведення активної фази стратегічних навчань «Об’єднані зусилля 2020» велику увагу приділятимуть також й питанням безпеки. Для недопущення виникнення пожеж постійно чергуватимуть пожежні розрахунки, а безпілотні літальні апарати проводитимуть моніторинговий обліт полігона після ракетних стрільб.
Також варто зазначити, що участь у навчаннях братимуть представники інших структур, з якими налагоджено співпрацю та взаємодію.