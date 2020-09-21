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“Від Козаків до Кіборгів”: на Покрову відбудеться Козацький Рейд до Холодного Яру

Дата: 21.09.2020
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Козацький рейд 10-15 жовтня, ініційований водночас декількома організаціями, які “тримають дистанцію” від політики і прагнуть зробити все, щоб зберегти Українську Державність,  присвяченo Дню Українського Козацтва 14 жовтня. Також в цей день відзначають  День захисника України, День Української  Повстанської  Армії та свято Покрови Пресвятої Богородиці.

 Гасло Рейду: “Від Козаків до Кіборгів. Українці – Нація Переможців!”

Проєкт поєднує духовні й історичні традиції від часів  України-Русі до Героїв сьогодення  у війні на Сході.

Мета: Вшанування Героїв усіх часів, що боролися за Волю України !!!

Наголосити: Ми – Козацького Роду і нам ніколи не буде переводу! Наша Історія – це великі перемоги і безперервні війни за право жити на  своїй землі. Українці не тільки гарно співають, а й добре воюють. Ми – Нація Воїнів і Переможців!

Проєкт розрахований на згуртування усіх свідомих українців.

ейд проходить без участі політичних партій та їхньої символіки!

Прапори – виключно чорні холоднорські, червоно-чорні Визвольної боротьби, синьо-жовті державні, Добробатів та підрозділів ЗСУ.

 Дата проведення: 10-15 жовтня 2020 року

 Місце проведення:  Черкащина – Козацький Край і Місце Сили.  Колиска  Козаччини й Гайдамаччини. Столиця першої Козацької Держави Чигирин та  Холодний Яр -  символ Волі, героїчної боротьби  та нескореного Духу Нації.

 СХЕМА ПРОВЕДЕННЯ:

Старт проєкту у м. Черкаси – Дахнівська  Січ». Наступного дня Рейд продовжується вже Чигиринщиною. Кожна група матиме  свій визначений маршрут. Заключний етап   руху рейдових груп – збір 14 жовтня на хуторі Буда біля Дуба Залізняка.

 ІНІЦІАТОРИ: 

ГО «Нова Січ»

ЧГО «Вільне Козацтво Холодного Яру»

Всеукраїнська  газета «Козацький Край»

ГО «Черкаське крайове товариство українського козацтва»

ГО «Етнічні Козаки Подніпров’я»

Козацький ДТВ «Дахнівська Січ»

Музейно-етнографічний комплекс «Дикий Хутір»

 ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН РЕЙДУ – формується і буде повідомлений окремо.

УЧАСНИКИ: Всі Свідомі українці,  хто хоче відновити Козацьку Славу. хто впевнений, що Українська Нація  – Нація Переможців, а не гречкосіїв та “терпіл”…

Бажаючим  приєднатися до Патріотичного Культурного Походу – прохання повідомити організаторів і зареєструватися.

 ОСНОВНІ ЗНАКОВІ МІСЦЯ, які заплановано відвідати:

11 жовтня в м.Черкаси

• Пам’ятник  «Борцям за Волю України»

• Пам’ятник «Гетьману Богданові Хмельницькому»

12 жовтня – Чигиринщина

- місто Чигирин – перша столиця Гетьманщини;

- село Суботів. Хутір гетьмана Богдана Хмельницького, Іллінська церква, усипальниця Гетьмана.

 13 жовтня – Холодний Яр 

- село Медведівка. Місце активних дій козацько-селянського національно-визвольного повстання Коліївщини (1768-1769 рр), очолене  запорoзьким козаком Максимом Залізняком, а також село, яке входило до складу Холодноярської Республіки (1919 - 1922 р). Починаючи з 1918 р., тут точилася запекла боротьба холодноярців проти німецької та більшовицької окупації.

- село Івківці -  батьківщина Максима Залізняка. Входило до складу Холодноярської Республіки.

- село Мельники – Столиця Холодноярської Республіки (1919 - 1922 р). Могили  отамана Василя Чучупак та холодноярців. Мотрин монастир, Гайдамацький став та ін.

 14 жовтня

- хутір Буда – славиться 1000-літнім  дубом Максима Залізняка. Тут збудовано Храм Першого Святого Козака Петра (Багатостраждального) Калнишевського та музейно-етнографічний комплекс “Дикий Хутір”.

 Довідково: Українські Козацькі пам’ятні дати у 2020 році:

1. 1070 років – перша згадка про Козацький військовий похід.

2. 530 років – Українському Козацтву ( перша офіційна згадка в історичних джерелах).

3. 445 років – від народження Гетьмана Петра Коношевича-Сагайдачного.

4. 465 років – від заснування Запорозької Січі.

5. 425 років – від народження Гетьмана Богдана Хмельницького.

6. 415 років – від народження Гетьмана Івана Сірка.

7. 370 років – від створення Української  Козацької держави.

8. 330 років – від народження першого козака, якого канонізовано і визнано Святим – Петра Калнишевського (Багатостраждального).

9. 100 років – Холодноярській Республіці.

10. 100 років – Українській Революції.

11. 100 років – як  загинув Головний  Отаман Холодного Яру Василь Чучупак.

12. 30 років – відродженню Українського козацтва.

13. 30 років – Кінному Козацькому Рейду до Холодного Яру «Щирого Братства».

 Всі бажаючі допомогти у проведенні Патріотичного заходу можуть внести Добровільні внески.

 БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ: 

 МФО 331489, АТ «Полтава-банк»

 UA463314890000026009227864001

 код ЄДРПОУ 36566086

 ЧГО «Вільне Козацтво Холодного Яру»

 КАРТКОВИЙ РАХУНОК:

5168742216717540 (ПриватБанк)

Маковецька Оксана Володимирівна

(на проведення і потреби кінного переходу)

 Прохання до всіх – вказуйте своє ім’я, щоби знати  кому  дякувати!

 ОРГВІДДІЛ:

Руслан Найда - 0 (50) 353 37 23 (кінний перехід)

ruslannaida1969@gmail.com

Юрій Ляшко - 0 (98) 668 61 16 (Холодний Яр)

Микола Дубина - 0 (97) 365 31 45 (Байкал)

Микола Мирза - 0 (67) 470 22 42 (Дахнівська Січ)

Олег Островський - 0 (67) 473 66 73 (координатор)

gubs8888@gmail.com

 

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