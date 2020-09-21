“Від Козаків до Кіборгів”: на Покрову відбудеться Козацький Рейд до Холодного Яру

Козацький рейд 10-15 жовтня, ініційований водночас декількома організаціями, які “тримають дистанцію” від політики і прагнуть зробити все, щоб зберегти Українську Державність, присвяченo Дню Українського Козацтва 14 жовтня. Також в цей день відзначають День захисника України, День Української Повстанської Армії та свято Покрови Пресвятої Богородиці.

Гасло Рейду: “Від Козаків до Кіборгів. Українці – Нація Переможців!”

Проєкт поєднує духовні й історичні традиції від часів України-Русі до Героїв сьогодення у війні на Сході.

Мета: Вшанування Героїв усіх часів, що боролися за Волю України !!!

Наголосити: Ми – Козацького Роду і нам ніколи не буде переводу! Наша Історія – це великі перемоги і безперервні війни за право жити на своїй землі. Українці не тільки гарно співають, а й добре воюють. Ми – Нація Воїнів і Переможців!

Проєкт розрахований на згуртування усіх свідомих українців.

ейд проходить без участі політичних партій та їхньої символіки!

Прапори – виключно чорні холоднорські, червоно-чорні Визвольної боротьби, синьо-жовті державні, Добробатів та підрозділів ЗСУ.

Дата проведення: 10-15 жовтня 2020 року

Місце проведення: Черкащина – Козацький Край і Місце Сили. Колиска Козаччини й Гайдамаччини. Столиця першої Козацької Держави Чигирин та Холодний Яр - символ Волі, героїчної боротьби та нескореного Духу Нації.

СХЕМА ПРОВЕДЕННЯ:

Старт проєкту у м. Черкаси – Дахнівська Січ». Наступного дня Рейд продовжується вже Чигиринщиною. Кожна група матиме свій визначений маршрут. Заключний етап руху рейдових груп – збір 14 жовтня на хуторі Буда біля Дуба Залізняка.

ІНІЦІАТОРИ:

ГО «Нова Січ»

ЧГО «Вільне Козацтво Холодного Яру»

Всеукраїнська газета «Козацький Край»

ГО «Черкаське крайове товариство українського козацтва»

ГО «Етнічні Козаки Подніпров’я»

Козацький ДТВ «Дахнівська Січ»

Музейно-етнографічний комплекс «Дикий Хутір»

ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН РЕЙДУ – формується і буде повідомлений окремо.

УЧАСНИКИ: Всі Свідомі українці, хто хоче відновити Козацьку Славу. хто впевнений, що Українська Нація – Нація Переможців, а не гречкосіїв та “терпіл”…

Бажаючим приєднатися до Патріотичного Культурного Походу – прохання повідомити організаторів і зареєструватися.

ОСНОВНІ ЗНАКОВІ МІСЦЯ, які заплановано відвідати:

11 жовтня в м.Черкаси

• Пам’ятник «Борцям за Волю України»

• Пам’ятник «Гетьману Богданові Хмельницькому»

12 жовтня – Чигиринщина

- місто Чигирин – перша столиця Гетьманщини;

- село Суботів. Хутір гетьмана Богдана Хмельницького, Іллінська церква, усипальниця Гетьмана.

13 жовтня – Холодний Яр

- село Медведівка. Місце активних дій козацько-селянського національно-визвольного повстання Коліївщини (1768-1769 рр), очолене запорoзьким козаком Максимом Залізняком, а також село, яке входило до складу Холодноярської Республіки (1919 - 1922 р). Починаючи з 1918 р., тут точилася запекла боротьба холодноярців проти німецької та більшовицької окупації.

- село Івківці - батьківщина Максима Залізняка. Входило до складу Холодноярської Республіки.

- село Мельники – Столиця Холодноярської Республіки (1919 - 1922 р). Могили отамана Василя Чучупак та холодноярців. Мотрин монастир, Гайдамацький став та ін.

14 жовтня

- хутір Буда – славиться 1000-літнім дубом Максима Залізняка. Тут збудовано Храм Першого Святого Козака Петра (Багатостраждального) Калнишевського та музейно-етнографічний комплекс “Дикий Хутір”.

Довідково: Українські Козацькі пам’ятні дати у 2020 році:

1. 1070 років – перша згадка про Козацький військовий похід.

2. 530 років – Українському Козацтву ( перша офіційна згадка в історичних джерелах).

3. 445 років – від народження Гетьмана Петра Коношевича-Сагайдачного.

4. 465 років – від заснування Запорозької Січі.

5. 425 років – від народження Гетьмана Богдана Хмельницького.

6. 415 років – від народження Гетьмана Івана Сірка.

7. 370 років – від створення Української Козацької держави.

8. 330 років – від народження першого козака, якого канонізовано і визнано Святим – Петра Калнишевського (Багатостраждального).

9. 100 років – Холодноярській Республіці.

10. 100 років – Українській Революції.

11. 100 років – як загинув Головний Отаман Холодного Яру Василь Чучупак.

12. 30 років – відродженню Українського козацтва.

13. 30 років – Кінному Козацькому Рейду до Холодного Яру «Щирого Братства».

Всі бажаючі допомогти у проведенні Патріотичного заходу можуть внести Добровільні внески.

БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ:

МФО 331489, АТ «Полтава-банк»

UA463314890000026009227864001

код ЄДРПОУ 36566086

ЧГО «Вільне Козацтво Холодного Яру»

КАРТКОВИЙ РАХУНОК:

5168742216717540 (ПриватБанк)

Маковецька Оксана Володимирівна

(на проведення і потреби кінного переходу)

Прохання до всіх – вказуйте своє ім’я, щоби знати кому дякувати!

ОРГВІДДІЛ:

Руслан Найда - 0 (50) 353 37 23 (кінний перехід)

ruslannaida1969@gmail.com

Юрій Ляшко - 0 (98) 668 61 16 (Холодний Яр)

Микола Дубина - 0 (97) 365 31 45 (Байкал)

Микола Мирза - 0 (67) 470 22 42 (Дахнівська Січ)

Олег Островський - 0 (67) 473 66 73 (координатор)

gubs8888@gmail.com