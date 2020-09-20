Відбити напад і перейти у контрнаступ: на півдні України бійці ЗСУ тренуються з інструкторами з Канади і США

На одному з полігонів півдня України батальйони механізованої бригади Збройних Сил України разом із підрозділами Національної гвардії України за підтримки артилерії, винищувальної і штурмової авіації та гелікоптерів зупинили просування умовного противника й перейшли у контрнаступ. За навчаннями спостерігають міжнародні партнери − інструктори Збройних сил Канади та Збройних сил Сполучених штатів Америки. Про це повідомляє АрміяInform.
Під час умовного бою у населеному пункті піхотинці бригади діяли спільно з підрозділами Національної гвардії України. Підтримку механізованим підрозділам також надавали артилеристи окремої артилерійської бригади, винищувачі та штурмовики Повітряних Сил, а гелікоптери армійської авіації висадили десант – бійців мотопіхотного батальйону.