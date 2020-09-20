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Відбити напад і перейти у контрнаступ: на півдні України бійці ЗСУ тренуються з інструкторами з Канади і США

Дата: 20.09.2020
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На одному з полігонів півдня України батальйони механізованої бригади Збройних Сил України разом із підрозділами Національної гвардії України за підтримки  артилерії, винищувальної і штурмової авіації та гелікоптерів зупинили просування умовного противника й перейшли у контрнаступ. За  навчаннями спостерігають міжнародні партнери − інструктори Збройних сил Канади та Збройних сил Сполучених штатів Америки. Про це повідомляє АрміяInform.

 – Сьогодні проходила планова підготовка механізованих батальйонів однієї з бригад оперативного командування «Північ». Механізована бригада вже фактично завершує колективну підготовку і на кінець стратегічних навчань «Об’єднані зусилля − 2020» буде готова до виконання бойових завдань. Сьогодні батальйони механізованої бригади за підтримки бойової авіації та артилерії переходили у наступ, штурмували населені пункти, переслідували противника, − зазначив керівник навчань командувач військ оперативного командування «Північ» генерал-майор Валерій Залужний.

Під час умовного бою у населеному пункті піхотинці бригади діяли спільно з підрозділами Національної гвардії України. Підтримку механізованим підрозділам також надавали артилеристи окремої артилерійської бригади, винищувачі та штурмовики Повітряних Сил, а гелікоптери армійської авіації висадили десант – бійців мотопіхотного батальйону.

 – У цих навчаннях також беруть участь інструктори Збройних сил Канади та Збройних сил Сполучених штатів Америки, які готували цю бригаду два роки тому, – проводили індивідуальну та колективну підготовку. Нині вони знаходяться тут і будуть брати участь у бригадних тактичних навчаннях як контролери та спостерігачі – ми вже провели з партнерами низку конференцій і працюємо з ними фактично у режимі онлайн, − зазначив Валерій Залужний.

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