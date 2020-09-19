Спільно з союзниками по зброї бійці ЗСУ на німецькій базі Хохенфельс відпрацьовують перехід у наступ

У навчальному центрі Сухопутних військ ЗС США Хохенфельс, що в Німеччині, триває активна фаза міжнародних військових навчань Combined Resolve XI. Українська зведена рота у складі батальйонної колони вирушила у багатокілометровий марш до району зосередження, після чого сили «BLUFOR» розгорнули наступ на противника з ходу. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗС України.

– Наш підрозділ діятиме у центрі бойового порядку, організовуючи взаємодію з піхотною ротою ЗС США на «Bradley» та під прикриттям двох танкових рот на «Abrams», – розповів командир зведеної роти старший лейтенант Вадим Черній.

За словами командира українського підрозділу, американська сторона основну увагу акцентує на логістичному забезпеченні військ та плануванні й прорахунку можливих дій противника, щоб максимально унеможливити зрив виконання бойового завдання.

Навчання Combined Resolve XIV триватиме до 29 вересня.