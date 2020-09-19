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Rapid Trident: Сили спецоперацій США і України відпрацьовують спільне десантування на ворожу територію

Дата: 19.09.2020
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На території України вперше відбудуться двосторонні навчання повітряно-тактичної групи Сил спеціальних операцій Збройних Сил США в Європі з відпрацювання спільних завдань з підрозділами Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.

Зокрема, військовослужбовці обох країн десантуватимуться з літаків США із з використанням парашутних систем різного типу, виконуючи операції в рамках українсько-американського навчання «Rapid Trident».

Передбачається синхронізація дій підрозділів спеціального призначення з використанням повітряного та наземного компоненту, американських літаків Lockheed МС130 а також конвертипланів Bell V-22 Osprey.

Проведення двостороннього навчання в рамках стратегічного командно-штабного навчання «Об’єднані зусилля — 2020» дозволить продемонструвати готовність України дати відсіч збройній агресії самостійно та з використанням мех анізмів міжнародної підтримки, також — підвищити взаємосумісність з силами і засобами НАТО.

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