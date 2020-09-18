На Форумі видавців особливо відзначили книги на тему української історії

Премії BookForum Best Book Award 2020 отримали:

“Антологія української кінокритики 1920-х у трьох томах” (Довженко-Центр : Dovzhenko Centre, Київ) — за актуалізацію спадщини українського кіно 1920-х.

Дмитро Горбачов. “Лицарі голодного Ренесансу” (видавництво Дух і Літера, Київ) — за ґрунтовне портретування та популяризацію творців українського авангарду.

Сергій Плохій. “Забуті покидьки східного фронту” (Книжковий Клуб “Клуб Сімейного Дозвілля”, Харків) — за новаторство у представленні історичних студій.

Олег Сенцов. “Хроніка одного голодування. 4 з половиною кроки” (Видавництво Старого Лева, Львів) — за збереження критичного мислення і ціннісних орієнтирів в екстремальних умовах та за вміння по-різному й переконливо транслювати в книгах особистий досвід.

“ВУФКУ. Lost&Found” (Довженко-Центр : Dovzhenko Centre, Київ) — за копітку працю та візуалізацію українських кіноджерел.

Спеціальні відзнаки премії BookForum Best Book Award 2020 отримали:

Спеціальна відзнака Малого журі (Львів) — Ірина Вовк. Тритомник “На щиті. Спогади родин загиблих воїнів” (Видавництво Фоліо, Харків) — за гігантську працню упорядниці та редакційного колективу, що спільно зробили цей тритомник колективним пам’ятником героям російсько-української війни.

⠀Спеціальна відзнака “Місто” (Львів) — Оксана Кісь. “Українки в ГУЛАГу: вижити значить перемогти” (Інститут народознавства НАН України, Львів; “Коло”, Дрогобич) — за відданість авторки-львів’янки “жіночій темі”, невтомне просування якої щоразу набуває досконалих видавничих форм.

⠀Спеціальна відзнака Малого журі (Харків) — Роман Кабачій. “Вигнані на степи. Депортація українців із Польщі на Південь України в 1944-1946 роках” (видавництво Люта Справа, Київ) — за порушення важливої теми, яка дає ключі до розуміння сучасної України.

⠀Спеціальна відзнака “Місто” (Харків) — ”Василь Григорович Кричевський. Хрестоматія у двох томах” (Видавець Олександр Савчук, Харків) — за фундаментальний підхід у справі повернення імен творців українського Харкова.

⠀Спеціальна відзнака за найкрасивіше видання (Харків) — Джефрі Бетчен. “Вогонь бажання: зародження фотографії” / Джон Тегг. “Тягар репрезентації: есеї про множинність фотографії та історії” (видавництво РОДОВІД, Київ) — за естетичну досконалість у репрезентації історії фотографії.

⠀Спеціальна відзнака Малого журі (Київ) — Андрій Достлєв, Лія Достлєва. “Мені досі соромно викидати їжу. Бабуся розповідала мені про Голодомор” (видавництво РОДОВІД, Київ) — за мистецький підхід до теми травматичного досвіду народу, актуальний візуальний наратив і сучасне видавниче втілення.

⠀Спеціальна відзнака “Місто” (Київ) — Елінор Баркетт. “Голда” (Видавництво Vivat, Харків) — за історію неординарного життя та постання твердих цінностей, де рідні ландшафти важать надзвичайно.

⠀Персональна відзнака голови Малого журі у Києві Ярини Цимбал:

Іван Лисяк-Рудницький. “Щоденники” (видавництво Дух і Літера, Київ) — за масштабне представлення історії ХХ століття крізь призму особистого досвіду.

Персональна відзнака директорки Українського інституту книги Олександри Коваль:

Ерже “Тентен. Репортер ХХ віку у країні Сов’єтів” (видавництво “Пінзель”, Київ)

Наталя Гуменюк “Загублений острів. Книга репортажів з окупованого Криму” (Видавництво Старого Лева, Львів)

Гран-прі конкурсу BookForum Best Book Award 2020 отримало видання:

“Українська абетка. Малюнки Георгія Нарбута” (Видавець Олександр Савчук, Харків) — за перше повне видання видатної пам’ятки української графіки у досконалому мистецькому оформленні та поліграфічному виконанні.