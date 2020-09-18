Австрія пропонує Україні перенести переговори ТКГ по Донбасу з Мінська до Відня

Канцлер Австрії Себастьян Курц заявив, що його країна готова прийняти у себе представників Тристоронньої контактної групи із врегулювання конфлікту на Донбасі. Відень також обіцяє сприяти врегулюванню ситуації на сході України.

Про це сказав австрійський канцлер Себастьян Курц на брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським 15 вересня.

За словами Курца, Австрія завжди активно сприяла діалогу й намагається використовувати свої хороші контакти між Заходом і Сходом в інтересах усіх сторін.

“Ми добре знайомі з цією темою. Якщо буде можливість зробити внесок, ми завжди готові. Рішення, звичайно, залежить від української і російської сторони, але ми завжди готові внести вклад”, — сказав Курц.

Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський відповів, що питання перенесення місця для перемовин ТКГ поки що не актуальне – наразі всі учасники переговорного процесу чекають на “стабілізацію складної ситуації, яка відбувається в Мінську”.

“Сьогодні через COVID-19 не важливо, де збираються люди, якщо є результат. Сьогодні ми працюємо у відеоформаті. Попри те, що Австрія дуже підтримує нас у цьому питанні та щодо санкцій, перенесення зараз рано обговорювати”, — заявив Володимир Зеленський.

Зазначимо, що перша зустріч Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на сході України відбулася 23 червня 2014 року за участю представників України, міжнародних спостерігачів, Російської Федерації і терористів. Тоді проросійські бойовики зобов’язалися припинити вогонь та пересування незаконних збройних угруповань на Донбасі. Однак ці домовленості так і не були виконані. У Мінську сторони зустрілися 1 серпня. Відтоді переговори традиційно відбуваються там.

Нагадаємо, канцлер Австрії Себастіан Курц також заявив, що його країна надасть Україні один мільйон євро гуманітарної допомоги.

ТСН