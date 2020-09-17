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Розпочали роботу сайт і радіо з аудіоказками народів світу українською мовою

Дата: 17.09.2020
Автор:
Національна суспільна телерадіокомпанія України запустила сайт і радіо з аудіоказками українською мовою.
Казки різних народів світу начитують актор театру кіно та дубляжу Євген Малуха, вокаліст гурту «Бумбокс» Андрій Хливнюк, учасник гурту DakhaBrakha Марко Галаневич і лідерка гурту «Крихітка» Саша Кольцова. Невдовзі з’являться казки, які озвучив письменник Сергій Жадан та співачка Христина Соловій, пише Тhe village.
Згодом обіцяють запустити безкоштовні додатки з казками.
На сайті також можна завантажити розмальовки. Ілюстрації для проекту виконала Женя Гайдамака.
Радіохвиля авторських казок українською мовою для дітей доступна на сайті 24 години. У плеєрі наразі понад 200 аудіоказок.
Слухати радіо можна за посиланням: https://kazky.suspilne.media/list.php

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