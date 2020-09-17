Розпочали роботу сайт і радіо з аудіоказками народів світу українською мовою

Національна суспільна телерадіокомпанія України запустила сайт і радіо з аудіоказками українською мовою.

Казки різних народів світу начитують актор театру кіно та дубляжу Євген Малуха, вокаліст гурту «Бумбокс» Андрій Хливнюк, учасник гурту DakhaBrakha Марко Галаневич і лідерка гурту «Крихітка» Саша Кольцова. Невдовзі з’являться казки, які озвучив письменник Сергій Жадан та співачка Христина Соловій, пише Тhe village.

Згодом обіцяють запустити безкоштовні додатки з казками.

На сайті також можна завантажити розмальовки. Ілюстрації для проекту виконала Женя Гайдамака.

Радіохвиля авторських казок українською мовою для дітей доступна на сайті 24 години. У плеєрі наразі понад 200 аудіоказок.

Слухати радіо можна за посиланням: https://kazky.suspilne.media/list.php