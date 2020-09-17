На навчаннях Combined Resolve XIV, у яких беруть участь бронемашини і військовослужовці ЗСУ, стартувала активна фаза маневрів

Командування основних сил «BLUFOR» провело заключні брифінги та репетицію майбутніх дій на макеті місцевості. Після цього підрозділи перейшли до практичного етапу.

Так, зведена рота від 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу здійснила марш у вихідний район. Українські піхотинці на БМП-2 увійшли до складу танкового батальйону ЗС США, озброєного M1A1 Abrams.

У ході активної фази наш підрозділ виконуватиме завдання з ведення розвідки, оборонного бою, братиме участь у наступальних діях тощо.