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На навчаннях Combined Resolve XIV, у яких беруть участь бронемашини і військовослужовці ЗСУ, стартувала активна фаза маневрів

Дата: 17.09.2020
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Вчора, 16 вересня, на міжнародних навчаннях Combined Resolve XIV, що проходять в навчальному центрі Хохенфельс у Німеччині, розпочалася активна фаза маневрів.

Командування основних сил «BLUFOR» провело заключні брифінги та репетицію майбутніх дій на макеті місцевості. Після цього підрозділи перейшли до практичного етапу.

Так, зведена рота від 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу здійснила марш у вихідний район. Українські піхотинці на БМП-2 увійшли до складу танкового батальйону ЗС США, озброєного M1A1 Abrams.

У ході активної фази наш підрозділ виконуватиме завдання з ведення розвідки, оборонного бою, братиме участь у наступальних діях тощо.

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