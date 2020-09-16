Бомбардувальники США і десантники Великобританії залучені до спільних із ЗСУ бойових навчань

Близько 12 тисяч чоловік та 700 одиниць озброєння і військової техніки залучать до Стратегічних командно-штабних навчань ЗСУ і військ НАТО «Об’єднані Зусилля 2020».

Про це 15 вересня, на брифінгу щодо проведення навчань «Об’єднані зусилля 2020», повідомив начальник Головного управління доктрин та підготовки Генерального штабу Збройних Сил України генерал-майор Олексій Таран.

— Одночасно з СКШН передбачається проведення інших багатонаціональних навчань та заходів за участю сил і засобів країн-членів НАТО і країн-партнерів. Це українсько-американське навчання «Rapid Trident 2020»; навчально-бойовий політ стратегічних бомбардувальників ВПС США з імітацією нанесення ракетно-бомбових ударів по об’єктах критичної інфраструктури та морським цілям; тренування повітряно-тактичної групи Сил спеціальних операцій Збройних Сил США в Європі з відпрацювання спільних завдань з підрозділами Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, — підкреслив генерал-майор Олексій Таран.

Також будуть проводитись планові заходи підготовки з залученням інструкторів тренувальних місій «UNIFIER», «JMTG-U», «ORBITAL».

Передбачається і забезпечення обміну даними про повітряну та наземну обстановку, зокрема з використанням літаків AWACS E3A та безпілотних літальних апаратів RQ-4D Global Hawk.

— Проведення стратегічного командно-штабного навчання «Об’єднані зусилля 2020» дозволить продемонструвати готовність України дати відсіч збройній агресії самостійно та з використанням механізмів міжнародної підтримки, також — підвищити взаємосумісність з силами і засобами НАТО, — наголосив начальник Головного управління доктрин та підготовки Генерального штабу Збройних Сил України генерал-майор Олексій Таран.

У рамках заходів міжнародного співробітництва сплановано залучення підрозділів та тактичних груп ЗС НАТО для спільного відпрацювання навчально-бойових завдань.

— Передбачається залучити ротно-тактичну групу десантно-штурмової бригади Великої Британії, що братиме участь у комплексі тактичних та тактико-спеціальних навчань. Група спільно з підрозділами Десантно-штурмових військ Збройних Сил України буде відпрацьовувати питання висадки та захоплення плацдарму щодо забезпечення просування середніх, малих та великих водних перешкод, подолання водної перешкоди на десантно-переправочних засобах та по понтонному мосту, ведення рейдових дій, — зазначив генерал-майор Олексій Таран.

Він додав, що згадана ротно-тактична група прибуває до України шляхом перекидання повітрям за допомогою військово-транспортних літаків і здійснюватиме десантування парашутним способом зі зброєю та спорядженням на полігони ЗСУ в районі проведення відповідних навчань.

— Перекидання підрозділів 16-ї десантно-штурмової бригади Збройних Сил Великої Британії в Україну буде здійснено 4-ма групами. 13 вересня здійснене десантування парашутним способом першої оперативної групи, 15 вересня — друга група, 16 та 17 вересня — наступні групи, — підкреслив спікер.