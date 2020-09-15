Американські стратегічні бомбардувальники знову вирушили у спільне патрулювання з українськими винищувачами

Найбільша фобія Кремля – війська НАТО біля українсько-російського кордону – стала реальністю. Принаймні щодо повітряного простору. Американські «стратосферні фортеці» B-52 знову літають поблизу адмінкордону з тимчасово окупованим Кримом та вздовж узбережжя Азовського моря.

Місія польоту така ж, як і минулого разу, – патрулювання, досягнення сумісності та покращення взаємодії між ВПС країн НАТО та українськими Повітряними Силами. У Командуванні Повітряних Сил зазначають, що такі патрулювання матимуть регулярний характер. Адже місії В-52 в небі України є частиною давно запланованого розгортання шести цих літаків на авіабазі Ферфорд Королівських Військово-повітряних сил Великої Британії.

Екіпажі B-52 забезпечують можливості колективної оборони для США, союзників по НАТО і партнерів, а також стратегічні й оперативні можливості для стримування Росії. Наші стратегічні партнери вчергове натякають російському керівництву, що не залишать Україну наодинці та не дадуть перетворити Чорне й Азовське моря у внутрішні озера РФ.

Варто зазначити, що включення території нашої держави до маршруту патрулювання літаків НАТО свідчить, що України стає складовою системи колективної безпеки Заходу. А той факт, що супровід В-52 забезпечують винищувачі Повітряних Сил, вказує на високу оцінку професіоналізму українських льотчиків та довіру до України як союзника.

Довідково:

Boeing B-52 Stratofortress «Стратосферная фортеця» – американський стратегічний бомбардувальник фірми Боїнг, що стоїть на озброєнні ВПС США аж із 1955 року.

До нинішніх днів стратегічний бомбардувальник пройшов ряд модифікацій під сучасне озброєння.

На висотах близько 15 тис. метрів він може нести різні види озброєння, в тому числі – ядерне. Втім, як показує бойовий досвід в Іраку та Афганістані, бомбардувальник успішно здатен наносити удари і на малих висотах.

Загалом В-52 може нести до півсотні боєприпасів загальною вагою 31,5 тон.

Основне завдання, для якого В-52 розроблявся – доставка двох термоядерних бомб великої потужності до будь-якої точки СРСР. Сьогодні ж, внаслідок проходження глобальних модернізацій, його завдання значно ширші.

В-52 став одним із небагатьох легендарних літаків, які знаходяться на службі безперервно понад півстоліття.

Незважаючи на те, що В-52 розроблявся в кінці 1940-х – початку 1950-х, він залишається основним літаком дальньої бомбардувальної авіації американських ВПС, поряд із надзвуковими B-1b Lancer, пара яких нещодавно працювала в українському небі. Планується, що В-52 залишиться у такому статусі, як мінімум, до 2030 року.

АрміяInform