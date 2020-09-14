Український фільм про Донбас визнали “найбільш інноваційним” на Венеційському кінофестивалі

На Міжнародному тижні кінокритиків, що проходить в рамках Венеційського кінофестивалю, високо відзначили українську стрічку режисерки Наталки Ворожбит “Погані дороги”. Фільм визнали найкращим в категорії “Найбільш інноваційний фільм”, повідомляє 24 канал.

“Погані дороги” – екранізація п’єси Наталки Ворожбит, що вперше виступила, як режисер стрічки. До цього вона була сценаристом таких відомих фільмів як “Кіборги” та “Дике поле”.

“Погані дороги” розповідає про життя українських військових та мирних жителів Донбасу, що перебувають по різні сторони лінії розмежування. Наталка Ворожбит писала сценарій, спираючись на реальні історії, зібрані на Сході України. Це авторська рефлексія на десятки інтерв’ю та свідчення людей на Донбасі. Режисерка також зазначала, що описувала такі ситуації, де людина в екстремальних умовах здатна проявити свої як найкращі, так і найгірші якості.

Участь у Венеційському кінофестивалі для мене величезний стимул продовжувати знімати кіно, адже до цього моменту я сумнівалася, а чи не запізно я взялася за режисуру,

– зізналась Наталка.

Кіно вийде на великі екрани восени 2020 року. Стрічці прогнозували шалений успіх, а оскільки тепер вона нагороджена як “Найбільш інноваційний фільм”, можна тільки уявити майбутню увагу до фільму.