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Сили ООС на південному напрямку відпрацьовують бойову взаємодію танкістів і десантників

Дата: 14.09.2020
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У танкових і десантно-штурмових підрозділах, які підпорядковані командуванню об’єднаних сил Збройних Сил України та несуть бойову службу на південному напрямку, тривають практичні заняття з бойової підготовки. Про це повідомляє служба зв’язків з громадськістю командування об’єднаних сил ЗС України, інформує УНН.

“Танкісти відпрацьовують водіння по пересіченій місцевості, розгортання у бойовий порядок, вихід на визначені рубежі, а також дії під час оборони та контрнаступу”, – зазначив командувач об’єднаних сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Зазначається, що своєю чергою, десантники – виконують завдання з вогневої підготовки. А саме, стрільби зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів, метання ручних гранат тощо. Крім того, військовослужбовці відпрацьовують питання тактичної, інженерної та медичної підготовки.

За словами Наєва, заняття проходять в умовах максимально наближених до бойових.

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