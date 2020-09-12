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За сприяння Великобританії, ВМС України отримають вісім надсучасних ударних ракетних катерів

Дата: 12.09.2020
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Велика Британія готова прокредитувати будівництво 8 ракетних катерів для України.

Про це повідомляє Український мілітарний портал з посиланням на Європейську правду.

Два перших корпуси мають бути побудовані на території Великої Британії, а решта – на суднобудівному підприємстві в Україні.

 В ході робіт за кордоном українські спеціалісти зможуть отримати необхідну кваліфікацію для подальшого виробництва шести корпусів в Україні.

Підприємство виробник на території нашої держави обиратиме Кабінет Міністрів України.

Нагадаємо, що пропозиція з «туманного альбіону» – це проєкт 50-метрових ракетних катерів водотоннажністю близько 400 тонн, що можуть нести ударне озброєння у вигляді восьми протикорабельних ракет, як іноземного виробництва, так і українські ракети «Нептун».

Окрім будівництва ударних ракетних катерів, Велика Британія готова надати кошти і на інші проєкти для ВМС ЗС України.

Загалом мова йде про 1,6 млрд доларів (1,2 млрд фунтів стерлінгів) які може надати Велика Британія у позику на 10 років.
За такою ж схемою вже будуються патрульні катери OCEA для Морської охорони, а також працюють за кордоном, наприклад В’єтнам нещодавно отримав 348,2 млн доларів США від Японії на будівництво шести кораблів типу Kunigami.

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