﻿

У прифронтовій Попасній силовики організували спортивні “Богатирські ігри”

Дата: 12.09.2020
Автор:

Це був день вирішальної битви. Чесної битви, в якій між собою  зійшлись 12 найдужчих велетнів та чотири красуні силових (у всіх розуміннях) структур, що дислокуються у містечку Попасна на Луганщині. І щоб двобій був максимально чесним, то головним арбітром ці велетні запросили до себе  немало-небагато – найдужчого українця, який став найсильнішою людиною світу – Василя Вірастюка. І назвали вони свою битву «Богатирські ігри».

– Ми вперше проводимо такі змагання саме у Попасній, – зазначив Василь Вірастюк. – Нажаль, на Луганщині ми буваємо рідше, частіше нас приймає Донеччина, починаючи з 2015 року. Але в цій бригаді ми вже вдруге. Отож, нехай переможе сильніший.

З ворогом "гратися" вони не люблять, але сьогодні - просто відпочивали...

Самі змагання складались з шести етапів. Розпочалось все зі штовхання автомобіля – хлопці тягнули сучасне медичне авто «Богдан», а дівчата – давно відомий «УАЗ». Далі наші богатирі підіймали тяжкі залізяки, носили на час і на швидкість «фермерські валізи» та мішки з «золотим» піском. А завершилось все силовою естафетою.

Як казали мешканці міста, що зібрались на це дійство, такої «гри м’язами» силовиків тут ще не бачили…

АрміяInform

Поделиться в соц. сетях

Share to LiveJournal
Share to Odnoklassniki
﻿

Напишіть відгук

Свіжий випуск

Газета 'Козацький край' номер 3 від 29 грудня 2019

дружні сайти

ТМ “Еко-Ферма”

Музейно-етнографічний комплекс “Дикий Хутір”

Світовий Конґрес Українців

Млини України

Млини України

Туристична компанія “Від Краю – до Краю”

Від краю до краю

© 2011-‘2020’.Вільне Козацтво Холодного Яру