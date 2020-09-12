У прифронтовій Попасній силовики організували спортивні “Богатирські ігри”

Це був день вирішальної битви. Чесної битви, в якій між собою зійшлись 12 найдужчих велетнів та чотири красуні силових (у всіх розуміннях) структур, що дислокуються у містечку Попасна на Луганщині. І щоб двобій був максимально чесним, то головним арбітром ці велетні запросили до себе немало-небагато – найдужчого українця, який став найсильнішою людиною світу – Василя Вірастюка. І назвали вони свою битву «Богатирські ігри».

– Ми вперше проводимо такі змагання саме у Попасній, – зазначив Василь Вірастюк. – Нажаль, на Луганщині ми буваємо рідше, частіше нас приймає Донеччина, починаючи з 2015 року. Але в цій бригаді ми вже вдруге. Отож, нехай переможе сильніший.

Самі змагання складались з шести етапів. Розпочалось все зі штовхання автомобіля – хлопці тягнули сучасне медичне авто «Богдан», а дівчата – давно відомий «УАЗ». Далі наші богатирі підіймали тяжкі залізяки, носили на час і на швидкість «фермерські валізи» та мішки з «золотим» піском. А завершилось все силовою естафетою.

Як казали мешканці міста, що зібрались на це дійство, такої «гри м’язами» силовиків тут ще не бачили…

АрміяInform