Контррозвідка СБУ знешкодила агента ФСБ, який готував теракт і вбивства українців

Контррозвідка СБУ викрила агента ФСБ, що готував вчинення диверсії на території України, а також планував вбивства українських військових.
Джерело: СБУ у Facebook, Офіс генпрокурора у Телеграм
Деталі: Як зазначили у Службі безпеки, в травні 2020 року мешканець Одеської області встановив контакт із ФСБ. Вказаний зловмисник запропонував російським спецслужбам свої послуги у вчиненні вбивств українських військових, задіяних в операції Об’єднаних сил. Також він передавав агресору інформацію військового характеру.
У вересні 2020 року агент ФСБ отримав нове завдання від російських кураторів: здійснити диверсію на одному з об’єктів “Рівнеоблводоканал”.
Контррозвідники затримали зловмисника безпосередньо після закладання ним вибухового пристрою. Затриманому готується повідомлення про підозру за статтями “державна зрада” та “диверсія” Кримінального кодексу України.
12 вересня 2020 року він за завданням своїх кураторів намагався знищити шляхом підриву об’єкт Горбаківсько-Гориньградського водозабору, що призвело б до тривалого припинення водопостачання близько 50% побутових і промислових споживачів м. Рівне та інших районів області. Однак контррозвідники завадили йому вчинити протиправні дії – затримали та вилучили вибуховий пристрій”.