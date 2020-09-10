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На ICTV покажуть телесеріал “Доброволець” – про ветерана АТО, який бореться з ворогом, що проник у Київ…

Дата: 10.09.2020
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Хто став на шлях боротьби за Україну - той з нього не зійде... Фото зі знімального майданчика "Добровольця"

Прем’єра екшн-серіалу «Доброволець» виробництва продакшн-студії В.І.К. відбудеться на телеканалі ICTV 6 жовтня.

Про це повідомляє пресслужба каналу.

Головний герой серіалу – доброволець Дмитро, якому доведеться викривати злочинну змову терористів. Повернувшись додому з фронту, він дізнається, що в Києві планується теракт. Попри важкий посттравматичний синдром, боєць намагається адаптуватися до нового життя на мирній території, і разом із командою добровольців виступить у нерівний бій зі злочинцями.

Головну роль у серіалі зіграв актор, ветеран АТО Олег Шульга, відомий за фільмами «Позивний Бандерас» і «Червоний». Також у серіалі знялися Олександр Пожарський, Олег Волощенко, Андрій Мостренко, Денис Гранчак, Роман Мацюта, Марія Пашкурова, Ольга Олексій.

Бої у "промці" на Донбасі. Кадр з фільму

Режисер – Ахтем Сеітаблаєв. Продюсери – Іванна Дядюра та Ігор Кондратюк.

Серіал складатиметься з 6 епізодів.

Проєкт виробила продакшн-студiя В.I.К. за підтримки Українського культурного фонду.

Коли і в мирному Києві готовий дати відсіч підлому і підступному ворогу... Кадр з серіалу "Доброволець"

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