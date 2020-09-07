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Екс-бойовик “ДНР” дав важливі свідчення СБУ про поставки терористам зброї з Росії

Дата: 07.09.2020
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СБУ заявляє про те, що з території, окупованої проросійськими сепаратистами, виведено цінного свідка прямого російського військового втручання.Він повідомив про участь кадрових російських військових у координації дій найманців, постачанні танків й іншої військової техніки з РФ. 

Контррозвідники Служби безпеки України вивели з тимчасово окупованої території Донецької області колишнього бойовика танкового батальйону терористичної організації “ДНР”. Як повідомляє УНІАН  з посиланням на прес-центр СБУ, він надав важливі свідчення про конкретні обставини російської збройної агресії та військового забезпечення РФ бойовиків “ДНР”.

“Чоловік повідомив СБУ про участь кадрових російських військових у координації дій найманців, постачанні танків й іншої військової техніки з РФ, підготовку членів НЗФ інструкторами-військовослужбовцями ЗС РФ у таборах і на полігонах неподалік Ростова-на-Дону”, – йдеться в повідомленні. Цікаво, що з чотирьох танків, у доставці яких з території Росії він особисто приймав участь, три пізніше були підбиті під Дебальцевим і згоріли разом з екіпажами під Дебальцевим (один з екіпажів був повністю з бурятів, громадян Російської Федерації).

В СБУ зазначили, що перевірка підтвердила – чоловік не брав безпосередньої участі у бойових діях і не вчиняв інших тяжких та особливо тяжких злочинів. “Враховуючи ці обставини, рішенням суду колишнього бойовика звільнено від кримінальної відповідальності на підставі ч. 2 ст. 258-3 Кримінального кодексу України”, – додали у відомстві.

 УНІАН 

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