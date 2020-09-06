Підле порушення “перемир’я”: бойовики вбили українського військового. ЗСУ відповіли вогнем…

Війна на Донбасі знову увійшла в активну стадію після 1,5 місяця режиму тиші.

Внаслідок ворожого вогню загинув Тарас Кубійович — він став першим загиблим під час бойових дій на Донбасі з початку оголошення перемир’я, яке було встановлене 27 липня 2020 року.

6 вересня проросійські найманці та сепаратисти порушували перемир’я на Донбасі. Спочатку бойовики обстріляли позиції українських військових біля Красногорівки й поранили одного бійця.

Згодом окупанти відкрили вогонь зі стрілецької зброї по позиціях підрозділів Об’єднаних сил неподалік Причепилівки на Луганщині. Внаслідок обстрілу загинув військовослужбовець Збройних сил України Тарас Кубійович.

ЗСУ відкрили вогонь у відповідь. Втрати ворога уточнюються…