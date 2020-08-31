Знайдено найбільший за останні 100 років скарб монет князя Володимира

На монетах видно зображення князя Володимира на київському престолі та його знак, який сьогодні є Державним гербом України.

На монетах Святополка Ярославича княжий знак має вигляд не тризуба, а двозуба.

Монети були знайдені “за побутових обставин”. Про це повідомив історик Олександр Алфьоров на своїй Facebook-сторінці:

“Вчора пізно вечорі зі мною вийшли на зв’язок знайомі знайомих і сказали, що за абсолютно побутових обставин були знайдені ці монети. З перших слів ми дійшли спільної згоди – ця знахідка сторіччя має згідно з законом бути переданою Державі. Триває передача.”

Нагадуємо. Найдавніші монети київських князів датують часами князя Володимира Святославовича (кінець Х – початок ХІ століть). Свої монети карбували також його наступники на київському престолі Святополк Ярополкович та Ярослав Володимирович.

У 1876 році під час будівельних робіт на Вознесенському спуску у Києві знайшли 120 монет. Це був останній з великих скарбів монет київських князів. До сьогодняшнього дня було відомо про існування приблизно 400 монет князів Володимира Святого, Ярополка Окаянного та Ярослава Мудрого.