На широкі екрани виходить нешаблонний фільм про Пророка Нації – “Тарас.Повернення”

Оголошено нову дату релізу української історичної драми «Тарас. Повернення» – фільм вийде на широкі екрани 17 вересня 2020 року.

Фільм про класика української літератури Тараса Шевченка «Тарас. Повернення» мав вийти у кінотеатральний прокат ще 2 квітня 2020 року, але через карантин, зумовлений розповсюдженням коронавірусу, прем’єру було перенесено.

Романтично-драматична сага Олександра Денисенка, за задумами творців фільму, повинна розірвати шаблонне уявлення про національного героя і символа України Тараса Шевченка, – це перший український фільм про 10-річне заслання поета в російській царській армії, яка окупувала всередині ХІХ ст. казахські степи.

Фільм розповідає про останні три місяці заслання Тараса Шевченка на півострові Мангистау в Новопетровській фортеці на Каспії, 1857 року. Поет отримує звістку від друзів з Петербурга про помилування його царем Олександром II. Однак військове керівництво Новопетровського форту не поспішає повідомляти про це Тарасові й не видає наказ про звільнення. Більш того, до форту прибуває таємний агент з Петербурга.

«Цей період життя Шевченка мало зафіксований у документах. Я шукав матеріали, пов’язані з цими подіями, навіть у російських архівах – і знайшов, що наказ потрапив до Оренбурга на початку травня, але чомусь не отримав ходу. От ця розбіжність в датах і лягла в основу історії, яку ми розповіли у фільмі “Тарас. Повернення”», — розповідає режисер фільму Олександр Денисенко.

Проєкт під робочою назвою «Таразі. Прощання з пустелею» став переможцем четвертого пітчингу Держкіно, яке надало творцям 22 млн грн, що складає половину бюджету стрічки. Ще 532,2 тис. грн продюсери отримали від Держкіно на просування фільму.

Виробники – «Інсайт медіа», Одеська кіностудія, Sky Production. Продюсери –Володимир Філіппов, Андрій Суярко, Алла Овсяннікова, Андрій Звєрєв, Дмитро Котеленець, Віктор Єлісєєв. Дистриб’ютор – Svoe kino.

У ролях: Борис Орлов, Богдан Бенюк, Анатолій Гнатюк, Валерій Івченко.

«Нове українське кіно»