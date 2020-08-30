Відомий дослідник готує монографію про українську духовну літературну спадщину Афону

У XVII – XVIII ст. існували досить інтенсивні зв’язки українського чернецтва і козацтва з Афоном. Причому ці зв’язки мали як вагомий вплив на розвиток української духовно-культурної спадщини в Україні, так мали і вплив і на спадщину монастирів на самому Афоні. Тобто мав місце процес духовно-культурного взаємообміну та взаємовпливу з обох сторін. Наслідком цього вже в середині XVIII ст. стало виникнення власних осередків українського чернецтва на Афоні – скитів “Чорний Вир” та Пророка Іллі, Костянтинівської келійної обителі та спроби відновлення стародавнього монастиря Симонопетра як осередку “малоросійського братства”. Ченцями у цих обителях переважно були колишні запорозькі козаки, про яких прп. Паїсій Величковським в листі до кошового отамана Запорозької Січі П. Калнишевського писав, що серед його братства на Афоні ченці “найпаче от православноіменития страни Запорожскія”.