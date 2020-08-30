Мотопіхота ЗСУ готується до Rapid Trident – 2020

Вишкіл військовослужбовців мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка відбувається в рамках підготовки до міжнародних навчань Rapid Trident – 2020. Підрозділи бригади, залучені до «Об’єднаної багатонаціональної тренувальної групи – Україна», протягом місяця проходитимуть тренування у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

За цей час вони пройдуть увесь комплекс бойової підготовки, починаючи від одиночної кожного окремого бійця й закінчуючи командно-штабними навчаннями. Слід підкреслити, що під час КШН офіцери управління військової частини вчаться планувати бойові дії бригади за процедурами НАТО. При цьому повністю використовують термінологію, класифікацію та умовні позначення армій Альянсу.

Варто також зауважити, що підготовку до навчань у бригаді розпочали за кілька місяців до виходу на полігон з вивчення англійської мови. Адже під час активної фази Rapid Trident управління військами здійснюватиметься англійською мовою, позаяк у навчаннях візьмуть участь близько 4000 військовослужбовців з майже десяти країн. Аби бійці могли спокійно порозумітися з військовослужбовцями інших країн, не витрачаючи час на посередництво перекладачів, командування бригади організувало курси вивчення англійської. Передусім мовну підготовку пройшли солдати, сержанти та офіцери, котрих залучатимуть до міжнародних навчань. У ролі вчителів були військовослужбовці, які досконало володіють англійською та мають відповідну освіту.