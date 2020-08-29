Морські піхотинці ЗСУ вирушають на міжнародні навчання в Грузії

Як повідомили АрміяInform у Командуванні морської піхоти, наразі особовий склад одного з підрозділів уже перебуває на обсервації, після якої військовослужбовці відбудуть до Грузії.

Навчання Noble Partner призначені для зміцнення регіонального партнерства, підвищення готовності та сумісності збройних сил країн Альянсу та партнерів. Це дозволить учасникам у реалістичному багатонаціональному навчальному середовищі відпрацювати ситуаційні тренувальні вправи та комбіновані механізовані маневри під час оборонної та наступальної операцій.

У міністерстві оборони Грузії вже повідомили, що навчання Noble Partner 2020 триватимуть з 7 по 18 вересня, на військовому аеродромі Вазіані та полігоні Норіо. Загалом у багатонаціональному навчанні візьмуть участь понад 2700 військових з Грузії, США, Великої Британії, Польщі, Франції та України.

Головною метою навчань визначено сприяння підтримки стабільного та безпечного середовища в Чорноморському регіоні. Ось чому головним меседжем є саме «сила через партнерство».

Цього року через COVID-19 будуть вжиті всі необхідні запобіжні заходи для забезпечення здоров’я і захисту особового складу, що беруть участь, та місцевого населення. Також була модифікована та зменшена програма самих навчань. Крім того, після прибуття до Грузії усі учасники навчань пройдуть тестування на COVID-19.