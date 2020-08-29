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Бойові українські вертольоти здійснили 450-кілометровий переліт в Африці

Дата: 29.08.2020
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Екіпажі вертольотів Мі-8 та Мі-24 зі складу 18 окремого вертолітного загону Місії ООН зі стабілізації у Демократичній Республіці Конго, здійснили переліт з міжнародного аеропорту Гома в ДР Конго до міжнародного аеропорту Ентеббе, Республіка Уганда.

Захід відбувся в рамках запланованої ротації, відповідно до досягнутих домовленостей між Україною та Секретаріатом ООН. В подальшому вертольоти будуть перевезені літаком ООН Ан-124-100 «Руслан» в Україну.

Нагадаємо, що 18 окремий вертолітний загін з 2012 року виконує завдання у складі Місії ООН зі стабілізації у Демократичній Республіці Конго. Основні завдання національного контингенту: транспортні перевезення; вогнева підтримки наземних сил; повітряне супроводження військ сил) Місії; стримування (демонстрація сили); розвідки та спостереження; пошуково-рятувальні операції.

 Служба звʹязків з громадськістю Командування об’єднаних сил ЗС України

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