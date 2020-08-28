Українські OPFORівці візьмуть участь у багатонаціональних військових навчаннях у Німеччині

Підрозділ батальйону позначення дій противника (OPFOR) Міжнародного центру миротворчості та безпеки (МЦМБ) Національної академії сухопутних військ (НАСУ) імені гетьмана Петра Сагайдачного днями вирушив до навчального центру Збройних сил США, що розташований поблизу німецького містечка Хохенфельс. Уже наступного тижня там розпочнеться багатонаціональне навчання Combined Resolve XIV.

Про це повідомляє офіційний сайт Міністерства оборони з посиланням на пресслужбу Національної академії сухопутних військ.

Український взвод під керівництвом випускника Національної академії сухопутних військ лейтенанта Фареса Незаль Аль Шамі разом зі штатним озброєнням та військовою технікою, зокрема бойовими машинами піхоти, виконуватиме навчальні завдання у складі американського батальйону. Окрім того, група офіцерів на чолі з командиром українського батальйону підполковником Антоном Лавринюком обіймуть низку посад у штабі підрозділу ЗС США.

Українським військовослужбовцям із МЦМБ вперше випала нагода виконувати навчальні завдання саме в складі підрозділу за межами власного полігона, де вони вже не перший рік у ролі підрозділу позначення дій противника беруть участь в інших міжнародних навчаннях, до прикладу серії «Репід Трайдент», та у підготовці українських бойових підрозділів під егідою іноземних інструкторів у форматі «Об’єднаної тренувальної групи з підготовки — Україна» (JMTG-U), тренувальної місії UNIFIER тощо.

— Зазвичай нам доводиться виконувати роль противника, що протистоїть військовослужбовцям Збройних Сил України та інших країн, що відточують практичні навички в нашому навчальному центрі. Тож кваліфікація та досвід наших воїнів беззаперечні. До слова, переважна більшість цих військовослужбовців мають й значний бойовий досвід, здобутий на сході України, — розповів головний старшина МЦМБ прапорщик Євген Мохтан, який брав участь у попередніх навчаннях серії Combined Resolve. — Втім, цього разу наші опфорівці самі мають нагоду повчитись виконувати спільні завдання разом із американськими колегами та представниками армій інших країн. Безсумнівно, такий досвід піде на користь усім.

Як повідомлялося раніше, участь у багатонаціональному навчанні Combined Resolve XIV, що відбудеться у вересні, візьмуть понад 3500 військовослужбовців із Італії, Литви, Північної Македонії, Румунії, Словенії, США, України та Франції. Головне завдання, яке визначило командування ЗС США в Європі, це оцінка та перевірка готовності виконання завдань за призначенням підрозділів 2-ї броньованої бойової бригадної групи та 3-ї піхотної дивізії Збройних сил США. Навчання також сфокусовані на питаннях взаємосумісності між арміями країн-партнерів та їхньої готовності до виконання спільних завдань.

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